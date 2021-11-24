Югра: выявлено 244 случая коронавирусной инфекции нового типа

В Югре за минувшие сутки выявлено 244 случая коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии в округе было выявлено 88 274 случая заболевания.

На сегодняшний деть в тройку лидеров среди муниципалитетов округа входят – Нижневартовск – 59 человек, Сургут – 43 человека, Ханты-Мансийск – 27 человек.

По клиничской картине среди новых заболевших у 207 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 – пневмония, один человек болел без проявления симптомов.

За минувшие сутки от COVID-19 в Югре скончались 13 человек, всего с начала пандемии в Югре умерло 1640 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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