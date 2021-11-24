Два югорчанина после рыбалки получили штраф в полмиллиона

Прокуратура Берёзовского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух жителей посёлка Игрим. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства в местах нереста рыбы).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Югры, в октябре 2021 года обвиняемые, находясь на реке Северная Сосьва, несмотря на действующий запрет в период нереста, вылавливали рыбу с помощью невода и с использованием моторной лодки.

Добычей браконьеров стала 121 особь водных биологических ресурсов, среди которых были пелядь, пыжьян, нельма.

Общий ущерб, причиненный рыбным запасам Российской Федерации в результате совершенных преступлений, составил около 470 тыс рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратура в интересах Российской Федерации направила в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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