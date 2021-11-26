В Нижневартовске главу управления строительства арестовали за взятку в 35 млн

В Нижневартовске арестован директор филиала «Управления капитального строительства» Александр Макариков. Он обвиняемого в получении 35 млн руб. взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщает «Ъ-Урал». Источник газеты в силовых структурах региона уточнил, что дело возбуждено Первым следственным отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, Александр Макариков получил взятку за лоббирование интересов коммерческой организации при заключении и реализации госконтракта по строительству больницы в Нижневартовске.

«Сейчас следствие проводит мероприятия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности Александра Макарикова и иных лиц», – отметил источник.

Нижневартовск, Елена Васильева

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