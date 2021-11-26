ХМАО: за сутки выявлено 238 случаев ковида

238 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начал пандемии в округе было выявлено 88 752 заболевших. В троку городов-лидеров по заболеваемости вошли: Нижневартовск и 41 случай, Сургут – 41 заболевший, Советский район – 22 случая.

Из новых заболевших у 190 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 – внебольничная пневмония, 6 человек болели без проявления симптомов.

В больницах Югры находится 171 человек, состояние которых врачи оценивают как тяжелое, 114 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Статистка летальности от ковида за минувшие сутки пополнилась еще 11 случаями, за всю пандемии от коронавируса в Югре умерло 1 660 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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