В ХМАО на двухлетнего ребенка в магазине рухнула стеклянная дверца витрины

Владелец торгового центра в Мегионе выплатит компенсацию матери двухлетнего ребенка, на которого там упала стеклянная дверца витрины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, инцидент случился в июне 2021 года. Жительница Мегиона с сыном пришла в местный торговый центр, где на мальчика упала дверца стеклянной витрины – она не была закреплена. В результате ребёнку были причинены телесные повреждения.

«В связи с необеспечением в торговом центре безопасных условий для покупателей, учитывая, что полученные травмы повлекли для ребёнка наступление физических и нравственных страданий, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца торгового центра компенсации морального вреда», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Решением суда иск прокурора удовлетворен – травмы о стеклянной дверцы, полученные ребенком, оценены в 150 тысяч рублей.

Мегион, Елена Васильева

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