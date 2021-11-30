Жительница Сургута взяла для мошенников 4 кредита почти на 2 млн рублей

В правоохранительный органы Югры обратилась очередная жертва мошенников – жительница Сургута оформила на себя 4 кредита почти на два миллиона рублей и отдала деньги неизвестным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД ХМАО-Югры, 38-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что ей поступил звонок с московского номера телефона. Аферист представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что на имя женщины неизвестные пытаются оформить кредит, после чего злоумышленник сообщил, что соединит горожанку с начальником кредитного отдела банка, который расскажет, как поступить дальше. Далее с потерпевшей разговаривала женщина, которая пояснила, что для того, чтобы пресечь незаконные действия, заявительнице необходимо в краткие сроки оформить на свое имя встречный кредит и перевести денежные средства на резервные ячейки через банкомат.

Жительница города, не подозревая, что ведет диалог с мошенником, в онлайн-приложении банка оформила заявку на 4 потребительских кредита общей суммой около 1 миллиона 600 тысяч рублей, а также оформила кредитную карту на сумму более 70 тысяч рублей. Затем женщина отправилась в одно из отделений финансового учреждения города обналичить денежные средства, чтобы в последствии осуществить перевод на резервные счета.

После того, как мошенники похитили у сургутянки заемные денежные средства и личные сбережения, они перестали выходить на связь. Горожанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сургут, Елена Васильева

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