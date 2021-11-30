Югра: за сутки выявлено 234 случая коронавирусной инфекции нового типа

234 случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии в округе было выявлено 89 690 случаев.

За последние 24 часа были лабораторно подтверждены положительные тесты в 20 муниципалитетах округа. Первое место занимает Сургут – 39 заболевших. На втором месте – Нефтеюганск и 22 случая, на третьем – Мегион и 18 заболевших.

По клинической структуре среди новых заболевших у 189 человек имелись признаки ОРВИ, у 44 – диагностирована внебольничная пневмония, 1 человек болел без проявления симптомов.

С начал пандемии в Югре от последствий ковида скончалось 1707 человек, в том числе за последние сутки – 13.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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