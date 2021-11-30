В Югре составили рейтинг любвеобильности городов и районов

Сургут оказался самым любвеобильным муниципалитетом Югры. К такому выводу пришло издание ugra-news.ru, проанализировав данные по количеству актов гражданского состояния, зарегистрированных за 10 месяцев текущего года на предмет рождаемости детей.

Рейтинг основан на информации, которую публикует окружное Управление актов гражданского состояния на сайте аппарата губернатора Югры. Среди городов по количеству зарегистрированных актов по рождению ребенка первые три места заняли Сургут (5018 детей), Нижневартовск (2712 детей) и Нефтеюганск (1121 ребенок). Примечательно, что в весенне-летний период количество выданных свидетельств о рождении увеличивается по сравнению с осенью и зимой. Рейтинг замыкают Югорск и Покачи, где в среднем каждый месяц регистрируется около 20 детей.

Среди муниципалитетов Югры лидерские места по рождаемости за 10 месяцев 2021 года заняли Сургутский (1201 ребенок), Советский (377 детей) и Нефтеюганский (263 ребенка) районы. Рейтинг замыкает Ханты-Мансийский район, где пока выдано 96 свидетельств о рождении.

Всего с января по октябрь 2021 года в Югре выдано 16340 свидетельств о рождении. Губернатор Югры Наталья Комарова ранее отметила, что в округе фиксируется снижение рождаемости. Глава региона связала это с тем, что к возрасту деторождения подошли югорчане, родившиеся во время предыдущего демографического кризиса, сообщает ugra-news.ru.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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