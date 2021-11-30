Экс-главу «дочек» «Роснефти» буду судить за получение подкупа: брал бытовой техникой, мебелью, одеждой

В Нижневартовске в суд передано уголовное дело Игоря Онешко – бывшего генерального директора ПАО «Варьеганефтегаз», АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» и ООО «Северо-Варьеганское». Его обвиняют в получении коммерческих подкупов от представителей организаций-подрядчиков в особо крупном размере. Общая сумма незаконно полученных вознаграждений превысила 6 млн рублей.

Онешко был задержан в Москве летом прошлого года и заключен под стражу. Следствием установлено, что с 2016 по 2018 год он при посредничестве своего заместителя получал коммерческие подкупы в виде имущества и слуг от коммерческих организаций, выполнявших работы в области бурения.

«В качестве подкупа он получил имущество общей стоимостью более 3,4 млн рублей в виде специальной одежды, часть которой передал подчиненным работникам, тем самым сэкономив расходы предприятия. Кроме того, в 2017 году он получил подкуп в особо крупном размере в виде разработки дизайн проекта интерьера квартиры, а также комплекта мебели и бытовой техники, общей стоимостью более 2,6 млн рублей за оказание содействия руководителю коммерческого предприятия в заключении договора подряда на выполнение работ по бурению», – сообщает следственный комитет ХМАО.

На имущество Игоря Онешко (транспортные средства, земельный участок, 11 жилых помещений и нежилых зданий, расположенных в Москве и Московской области, общей стоимостью более 120 млн рублей) наложен арест.

Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база. Заслуженному работнику нефтегазодобывающей промышленности грозит до 12 лет лишения свободы.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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