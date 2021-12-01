В Ханты-Мансийске школьников снова отправили на дистант

Школьников Ханты-Мансийска снова отправляют на дистант. На домашнем обучении ученики уже были в ноябре текущего года, но там причиной являлся рост заболеваний ковидом. В этот раз школьники из окружной столицы переведены на обучение с применением дистанционных технологий в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. 11-е классы уйдут на дистант 2 декабря, остальные учащиеся – с 1 по 8 декабря.

Соответствующее решение принято департаментом образования администрации Ханты-Мансийска на основании постановления главного санитарного врача по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе администрации столицы ХМАО.

Вместе со школами очный формат работы приостановят учреждения дополнительного образования, физкультурно-спортивные организации, клубные формирования в учреждениях культуры.

На сегодняшний день в Ханты-Мансийске работает 9 школ, в которых обучается более 15 тысяч детей.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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