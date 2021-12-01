Чиновник из ХМАО требовал с коммерсанта почти миллион взятки за работы по госконтракту

Штраф почти в 3 миллиона рублей и запрет на работу на руководящих должностях на семь лет получил чиновник из ХМАО. Он требовал взятку с коммерсанта за работу по госконтракту.

Как сообщает пресс-службу СУ СКР По ХМАО-Югре, подсудимый, являясь начальником одного из отделов управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовск в период с августа 2019 года по январь 2021 года требовал взятку в сумме 820 000 рублей от одного из предпринимателей. Последний работал по государственному контракту на благоустройство автомобильных дорог. Деньги чиновнику нежны были за заключение дополнительного соглашения и увеличение объема финансирования, а также за приемку выполненных работ без замечаний. 27 января 2021 года предприниматель под давлением должностного лица вынужден был передать часть денежных средств в сумме 177 000 рублей, после чего зчиновник был задержан с поличным.

В ходе следствия обвиняемый помещен под домашний арест. Приговором Нижневартовского городского суда подсудимому за взятку в особо крупном размере было назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 700 тысяч рублей с запретом 7 лет занимать руководящие должности.

Нижневартовск, Елена Васильева

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