Двое тюменцев пойдут под суд за желание насильно вылечить человека от наркомании

Двух жителей Тюменской области отправят под суд за похищение человека.

По версии следствия, обвиняемые являются группой единомышленников, объединившихся для оказания помощи наркозависимым. По просьбе родни 37-летнего тюменца, временно проживающего в городе Мегион, утром 3 марта 2021 года они проникли в его жилище, принудительно усадили в свой автомобиль и проследовали в направлении города Екатеринбург, где располагался реабилитационный центр. В полицию позвонил случайный прохожий, на глазах которого мужчину запихнули в автомобиль. Злоумышленники были задержаны сотрудниками ДПС при подъезде к городу Лангепас.

Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре тюменчанам 32-х и 37 лет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 и п.«а» ч.2 ст. 126 УК РФ (незаконное проникновение в жилище и похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«Обвиняемые вину признали частично, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Лангепас, Елена Васильева

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