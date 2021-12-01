В прокуратуру ХМАО назначили нового заместителя из Омска

Старший советник юстиции Григорий Сухоруков назначен заместителем прокурора Югры. Приказ об этом подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов. До назначения в ХМАО он работал в Омской области. По данным пресс-службы прокураторы автономного округа, с августа 2002 г. по ноябрь 2021 г. г-н Краснов проходил службу в органах прокуратуры Омской области.

Новый замруководителя прокуратуры ХМАО обучался в Омской академии МВД РФ.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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