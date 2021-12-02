Нефтесборный трубопровод ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» внесут в реестр опасных производственных объектов

В ХМАО природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации промышленных объектов на территории округа. Проверкой выявлены факты эксплуатации ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» нефтесборного трубопровода Западно-Асомкинского месторождения в Нижневартовском районе, используемого для транспортирования газоводонефтяной эмульсии, с нарушением требований промышленной безопасности, без его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.

По постановлению природоохранного прокурора Северо-Уральским управлением Ростехнадзора юридическое лицо за нарушение требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 и ст. 9.19 КоАП РФ) было привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере более 1,5 млн рублей. Штраф был оплачен, отмечают в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре.

Кроме того, прокуратурой в адрес руководителя общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого 5 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В связи с тем, что в установленный срок нарушения закона не устранены, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о понуждении юридического лица зарегистрировать трубопровод в государственном реестре опасных производственных объектов.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время предприятие устранило нарушения требований промышленной безопасности.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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