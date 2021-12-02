Скандально известную компанию «Негуснефть» опять наказали за невыплату зарплаты сотрудникам

АО «Негуснефть» снова привлекала внимание прокуратуры. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного органа по ХМАО-Югре, в ходе проверки установлено, что компания нарушила сроки выплаты заработной платы перед работниками.

Поскольку коммерческая организация ранее уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение, прокурор города Радужный возбудил в отношении юридического лица производство. Дело об административном правонарушении велось по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (неполная выплата заработной платы юридическим лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По результатам рассмотрения административного дела организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей.

Также в целях восстановления трудовых прав работников прокурором города руководителю предприятия было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена.

Напомним, что в мае 2020 года «Негуснефть» активно упоминалась в СМИ в контексте задержки заработной платы перед 3000 работников. Тогда долг составил 3 месяца, были поданы заявления в прокуратуру и трудовую инспекцию. Кроме того, «Неегуснефть», входящая в структуру холдинга «Русь-Ойл», который связывают с известным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, является ответчиком в суде по иску налоговой службы. Полгода назад в отношении АО были поданы два иска о банкротстве в связи с налоговыми недоимками, и уже в октябре текущего года был подан иск о недоимке в 500 млн р.

Радужный, Елена Васильева

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