В Ханты-Мансийске за сутки выпало рекордное количество осадков

рекордное количество осадков выпало за минувшие сутки в Ханты-Мансийске. Как сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ХМАО-Югры, речь идет о 11,8 мм осадков, что почти в два раза превышает предыдущий рекорд – 5,7 мм, установленный в 1992 году.

В столице Югры на уборку улиц от снега было выведено 127 единиц техники и 260 рабочих.

Много снега выпало также накануне и в Сургуте – там речь идет о примерно половине месячной нормы.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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