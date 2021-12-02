В Нефтеюганске подросток вышел из машины и пропал

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту пропажи 17-летнего местного жителя.

По версии следствия 26 ноября 2021 года около 13 часов Залозных Роман вышел из автомобиля в районе хозяйственного здания № 11 квартала 04 Северо-Восточной зоны города Нефтеюганск (район нового аэропорта) и куда-то ушел. Куда – неизвестно. До настоящего времени где находится подросток – неизвестно.

Следственное управление обращается к гражданам с просьбой о помощи в поиске пропавшего.

Приметы: рост 164 см.; глаза серые; на левом глазу образование светлого цвета; на левом ухе – папиллома. Был одет в черную куртку Columbia с капюшоном; черные кроссовки с белой подошвой; синие штаны с белыми лампасами.

К гражданам, видевшим пропавшего или знающим о месте его нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по ХМАО-Югре по телефонам 8-950-502-74-52 или в полицию – 102.

Нефтеюганск, Елена Васильева

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