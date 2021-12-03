Югра: за сутки выявлено 232 новых случая ковида

232 новых случая ковида выявлено за минувшие сутки в Югре. Всего с начала пандемии инфекция была зафиксирована у 90 396 человек. По данным регионального оперштаба, заболевшие были выявлены в 19 муниципалитетах. На первом месте по заболеваемости Нижневартовск – 47 заболевших, на втором – Сургут – 40 заболевших, на третьем – Ханты-Мансийск и 24 заболевших.

На момент выявления у 200 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 27 – диагностирована внебольничная пневмония, пять человек болели без проявления симптомов.

За весь период пандемии в округе от последствий ковида скончалось 1 749 человек, в том числе 15 попали в статистику летальности за последние сутки.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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