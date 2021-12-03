Как житель Югры добровольно отдал мошенникам почти 3 миллиона – подробная схема «развода»

очередной житель Югры попался на уловки мошенников и отдал неизвестным почти 3 миллиона рублей. Подробнейшую схему преступления описывает сегодня пресс-служба УВД по ХМАО-Югре.

Накануне в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило заявление от 51-летнего местного жителя о том, что он пострадал от мошеннических действий.

Заявитель рассказал полицейским, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником одного из банковских учреждений города и сообщил, что на имя мужчины оформлен кредит на сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей по генеральной доверенности, выданной на имя неизвестного заявителю мужчины – с использованием кодового слова и ксерокопией паспорта потерпевшего. Злоумышленник уточнил, что они подозревают сговор сотрудников банка с мужчиной, который, якобы, оформил кредит, поскольку он занимал руководящую должность, и что за последние сутки на его имя были совершены переводы на общую сумму более 50 миллионов рублей, также аферист пояснил, что они хотят передать материал на возбуждение уголовного дела.

Также мошенник сказал заявителю, что ему необходимо будет проехать в отделение банка, где может быть два хода развития событий: мужчина приходит в отделение банка, подходит к банковскому специалисту и просит выдать ему одобренный кредит, если сотрудник банка отвечает, что кредит уже выдан, но на чужое имя, то сотрудник банка не причастен к мошенническим действиям, и потерпевшему нужно будет уйти, второй вариант: если мужчине выдают кредит, то ему необходимо снять денежные средства, и аннулировать ранее оформленный кредит путем перевода денежных средств на номера счетов, которые назовет лже-банкир.

Затем аферист сказал, что с мужчиной в дальнейшем свяжется сотрудник полиции, для уточнения информации, которая им потребуется для возбуждения уголовного дела. Позднее мужчине позвонили с неизвестного номера телефона. Звонивший представился сотрудником полиции, и сообщил о том, что якобы поступило сообщение по факту мошеннических действий в особо крупном размере от сотрудников банка. Также сказал, что ранее звонивший мужчина это персональный менеджер заявителя и что ему можно полностью доверять, также лже-полицейский попросил оказать им содействие.

Далее потерпевший отправился в отделение одного из финансовых учреждений города, где взял талон на оформление кредита, и пояснил специалисту, что у него имеется одобренный кредит, и он хочет его получить. Общая сумма кредита составила более 2 миллионов 500 тысяч рублей. Далее житель города в банкомате обналичил денежные средства и позвонил своему якобы персональному менеджеру, который пояснил, что теперь необходимо перевести денежные средства на предоставленные лже-банкиром счета посредством системы бесконтактных платежей.

Затем злоумышленник уточнил, имеются ли у мужчины еще какие-либо карты иных банков, так как может быть утечка информации. Потерпевший ответил положительно. Мошенник попросил оставаться на связи некоторое время, поскольку он свяжется с техническим отделом одного из банков с целью уточнения информации по имеющимся кредитам. Спустя некоторое время злоумышленник сообщил, что в другом банке на имя мужчины оформлен кредит на сумму 500 тысяч рублей. Также пояснил, что нужно взять новый кредит, чтобы закрыть якобы уже имеющийся предыдущий. Далее в отделении банка потерпевший оформил на свое имя кредит общей суммой около 300 тысяч рублей. Затем лже-банкир сообщил о том, что заемные средства необходимо перевести на резервные ячейки. Мужчина осуществил перевод денежных средств общей суммой около 300 тысяч рублей, после чего злоумышленник пояснил, что документы о закрытии счетов будут готовы на следующий день. Позднее потерпевший позвонил на горячую линию одного из банков уточнить по поводу звонившего менеджера, на что специалист ответила, что такого менеджера у них нет и посоветовала обратиться в отделение полиции. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила около 3 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УВЗ по ХМАО-Югре.

Сургут, Елена Васильева

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