Жительница Югры выращивала на приусадебном участке опийный мак для местных наркоманов

Жительница села Первопесьяново Ишимского района Югры пойдет под суд за то, что выращивала на своем приусадебном участке мак для нужд наркоманов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры округа, 37-летняя женщина культивировала мак, содержащий наркотическое средство морфин для сбыта наркозависимым. В августе 2021 года об этом стало известно сотрудникам полиции, которые изъяли у нее 335 растений мака массой более 3,7 кг. Кроме того, полицейские изъяли свыше 214 граммов маковой соломы, которую фигурантка дела продала жителю соседней деревни.
Теперь женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства).
Межрайонная прокуратура уже утвердила по данному делу обвинительное заключение и направила материалы в Ишимский районный суд для рассмотрения по существу.
Ишим, Елена Васильева
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