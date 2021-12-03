В Югре начинается охота на «черных лесорубов»

Операция «Ель-2021» стартует в Югре. Она направлена на пресечение незаконных рубок хвойного молодняка, сообщает служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры.

В рамках операции сотрудниками Природнадзора Югры совместно с заинтересованными органами проводятся совместные мероприятия с инспекторами ГИБДД для выявления незаконно заготовленной и перевозимой продукции, организованы стационарные посты.

За незаконную рубку елей предусматривается административная и уголовная ответственность. Для граждан размер административных штрафов составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Помимо штрафов, нарушитель обязан возместить ущерб, причинённый лесам. Если сумма ущерба составляет пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье – до шести лет лишения свободы.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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