В Югре выявлено 215 новых случаев ковида

215 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Всего с начала пандемии в округе было выявлено 91 059 заболевших ковидом. Лидером по заболеваемости стал Нижневартовск – 50 заболевших. На втором месте – Сургут и 29 заболевших, на третьем – Ханты-Мансийск и 26 заболевших.

На момент выявления у 186 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 24 – внебольничная пневмония, два человека болели без проявления симптомов.

В больницах Югры находится 150 пациентов, чье состояние врачи оценивают как тяжелое, 114 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За пандемию в Югре от последствий коронавируса скончалось 1778 человек, в том числе 7 – за минувшие сутки.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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