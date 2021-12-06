В Нефтеюганске агрессивный третьеклассник ударил другого мальчика ключом в глаз

В Нефтеюганске в одной из школ агрессивный ученик ударил другого мальчика ключом в глаз. В учебном учреждении начата проверка СУ СКР.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ЧП случилось в одном из третьих классов. Выяснилось, что агрессивный ученик длительное время применял силу к пострадавшему ребенку. От его неадекватного поведения также страдали и другие дети, учителя. При том, несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей руководством школы никаких мер к пресечению опасного поведения учащегося не принималось.

«В настоящее время следователями выясняются детали и иные обстоятельства произошедшего, в том числе причины, способствовавшие происшествию, проверяется информация о неоднократном обращении родителей учеников с жалобами на агрессивное поведение одного из учеников. По результатам проверки будет дана оценка своевременности и полноты действий руководства школы № 10 в части принятия мер по обращениям родителей учеников, а также в части обеспечения пропускного режима в школе», – сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Нефтеюганск, Елена Васильева

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