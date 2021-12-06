Управляющая компания в Нижневартовске не платила зарплату работникам

В Нижневартовске управляющая компания не платила зарплату своим сотрудникам. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, нарушение трудового законодательства было выявлено в АО «Управляющая компания № 2». Установлено, что предприятие имело задолженность по заработной плате перед работниками в размере свыше 2 млн рублей.
Прокурором автономного округа был проведен личный приём работников предприятия.
По постановлению прокуратуры Нижневартовска юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), в адрес руководителя внесено представление.
В целях восстановления прав граждан на получение вознаграждения за труд прокурор округа объявил руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона.
Принятые меры позволили полностью погасить образовавшуюся перед работниками организации задолженность по заработной плате.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
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