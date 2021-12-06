Жителей Югры возмутило высказывание губернатора Комаровой

Жители Югры раскритиковали Наталью Комарову в социальных сетях. Губернатор опубликовала очередной отчет в Instagram о работе на всемирной выставке «ЭКСПО 2020» в Дубае. В посте губернатор допустила опрометчивое высказывание, которое возбудило ее подписчиков.

Рассказывая о встрече с представителями инвестпрограммы Mubadala, российского правительства, фонда Phystech Ventures и компании «EurAsia Gulf», Наталья Комарова написала: «Сошлись во мнении, что экономики Объединенных Арабских Эмиратов и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры похожи». Именно эта фраза вызвала негативную реакцию у читателей губернаторского блога.

«Экономики оаэ и хмао похожи ???? Не смешите меня в хмао даже снег не убирают во дворах, все доходы от продажи нефти оседают в Москве. Население ХМАО стало на все экономить!!!!! Какой-то бред несёте про экономику хмао и оаэ», – возмутился некто aleksandr_7735 (пунктуация и орфография сохранены).

«Я вас умоляю «... экономика ОАЭ и ХМАО- ЮГРЫ похожи». Вы это серьезно? Что же мы тогда в ипотеках и нищие?», – спрашивает groto_pro.

«Да заживем в гнилых деревяшках. Ездят видят как люди живут. А у нас нефть и газ толку нет. Зарплаты нет. Жилья нет», – соглашается larisakozhah.

«А по распределение ресурсов народу, вам арабы не подсказали?», – интересуется uiq390

«Да, не забудьте перенять опыт ОАЭ по распределению доходов от нефти на граждан», – добавляет wottakayaya.

Весь остальной текст о Днях ХМАО в павильоне «Россия» подписчики губернатора, естественно, проигнорировали.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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