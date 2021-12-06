Новый мэр Нижневартовска Кощенко обещал закрепить за городом лидерство

В Нижневартовске вступил в должность новый мэр Дмирий Кощенко. Церемония прошла во Дворце искусств, сообщает официальный сайт муниципалитета.

Конкурс на должность главы муниципалитета был объявлен 29 октября. Итоги подвели на заседании думы города 3 декабря.

По словам г-на Кощенко, Нижневартовск уже в лидерах. И он намерен этот статус за городом оставить. «За последние годы Нижневартовск по ряду показателей утвердился в статусе лидера. Это и реализация национальных проектов, и создание положительного инвестиционного климата, и развитие креативных индустрий, а также многое другое. Считаю, что необходимо сохранить то лучшее, что было создано, и продолжить курс на развитие», – заявил новый мэр.

Кощенко возглавляет муниципалитет с мая 2021 года в статусе исполняющего обязанности главы. Именно в тот период в отставку ушёл прежний мэр Василий Тихонов.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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