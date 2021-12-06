Главу югорского избиркома переназначат, несмотря на скандалы

Центральная избирательная комиссия России предложила продлить полномочия действующего главы избиркома ХМАО Дениса Корнеева.

Корнеев занимает эту должность с 2016 года, под его руководством прошли такие сложные кампании как общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году и трехдневные выборы в Госдуму в 2021 году. При этом результатами сентябрьского голосования в Югре за депутатов федерального собрания кураторы из администрации президента и партии «Единая Россия» остались недовольны.

Напомним, 20 сентября 2021 года, в то время, как большинство регионов уже подвели и озвучили итоги выборов, югорский избирком все еще считал голоса. На 12 часов местного времени «Единая Россия» набирала в ХМАО примерно 35% (в целом по России ЕР набрала 49,82%).

Весь этот день система ГАС «Выборы» не показывала результаты по ХМАО и выдала их лишь ближе к ночи. Уровень поддержки ЕР слишком сильно разнился с первоначальными показателями и составлял 41,4%. Также многие обратили внимание на рекордное число испорченных бюллетеней и множественные нарушения в ходе выборов.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»