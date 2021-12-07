В Нижневартовске автолюбитель поджег чужую машину из-за незначительного конфликта на парковке

В Нижневартовске вспыльчивый автолюбитель получил в суде обвинительный приговор за поджог чужой машины. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре, мужчина в марте 2021 года, находясь на автомобильной парковке в Нижневартовске, используя малозначительный повод в виде созданной ранее незнакомым ему водителем автомобиля «HYNDAI» аварийной ситуации, облил капот машины бензином и поджег его.

В результате потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму свыше 930 тыс рублей, который подсудимым частично возмещен.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Нижневартовск, Елена Васильева

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