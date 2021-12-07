ХМАО: выявлено еще 220 случаев ковида

В Югре за минувшие сутки выявлено 220 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии в округе было выявлено 91 279 случаев ковида. Муниципалитеты-лидеры по заболеваемости в Югре остаются прежние – Нижневартовск и 39 случаев, Сургут – 35 заболевших, Нефтеюганск – 31 заболевший.

Среди новых заболевших у 190 человек имелись признаки ОРВИ, 25 человек получили диагноз «внебольничная пневмония», 5 человек болели без проявления симптомов. За минувшие сутки от COVID-19 в Югре умерли 9 человек. Всего с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 1787 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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