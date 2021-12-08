Югорчанка пыталась задушить мать после конфликта по вопросу воспитания детей

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которая пыталась задушить свою мать. Как

Сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, 6 декабря около 21 часа подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к своей 59-летней матери, обусловленной нравоучениями последней по вопросам воспитания детей, с силой сдавила шею пожилой женщины. Спас бабушку несовершеннолетний внук, увидев все происходящее, он закричал. Потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.

Подозреваемая задержана, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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