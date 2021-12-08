В Сургуте машина сбила двух школьниц прямо на пешеходном переходе

В Сургуте две школьницы попали под колеса машины прямо на пешеходном переходе.

Как сообщает «СургутИнформТВ», ДТП произошло на Комсомольском проспекте, напротив дома номер 13 около восьми утра. Девятиклассницы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по магистрали двигался красный «Ниссан», за рулем которого находился мужчина. По какой причине водитель автомобиля не успел среагировать и допустил наезд на девочек, неизвестно.

В результате столкновения дети получили различные травмы, были госпитализированы службой скорой помощи в Сургутский травмцентр для медицинского осмотра. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит изучить место происшествия и выяснить, какие обстоятельства к нему привели.

Сургут, Елена Васильева

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