В Югре 19-летний чеченец после ДТП два раза ударил сотрудника ДПС

Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).

Следствием установлено, что 14 октября 2021 года около 19 часов 30 минут на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной города Пыть-Ях произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал сотрудник полиции на личном автомобиле. После указанного происшествия обвиняемый (по данным СМИ – чеченской национальности), находясь в общественном месте, демонстрируя пренебрежительное отношение к окружающим, общепринятым нормам поведения и требованиям законов Российской Федерации, подошел к служебному автомобилю дорожно-патрульной службы, в котором находился один из участников аварии в связи с оформлением административного правонарушения, и, обращаясь к этому участнику дорожно-транспортного происшествия в нецензурной форме, потребовал покинуть автомобиль ДПС, затем попытался вытянуть его схватив за одежду и нанес два удара по руке, причинив физическую боль.

Обвиняемый вину не признал. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пыть-Ях, Елена Васильева

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