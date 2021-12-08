В Югре за сутки 7 человек умерли от ковида

217 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за сутки в Югре. Как сообщает региональный операштаб, всего с начала пандемии таких случаев было выявлено 91 496 заболевших.

Новые случаи инфекции были выявлены в 17 муниципалитетах округа. В лидерах по заболеваемости – Нижневартовск и 52 случая. На втором месте – Ханты-Мансийск и 27 заболевших, на третьем месте – Сургут и 21 заболевший.

Среди новых заболевших у 184 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 – зафиксирована пневмония, у 2 человек болезнь проходила без проявления симптомов.

В больницах Югры находится 138 пациентов, чье состояние врачи оценивают как тяжелое, 105 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии от COVID-19 в Югре умерли 1 794 в том числе 7 человек – за последние сутки.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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