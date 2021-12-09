ХМАО: за сутки выявлено 212 новых случаев ковида

212 новых случаев ковида выявлено за минувшие сутки в Югре. Всего с начал пандемии в округе положительные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа получили 91 708 человек. Как сообщили в оперштабе, COVID-19 был выявлен в 19 муниципалитетах. На первом месте по заболеваемости – Нижневартовск и 58 случаев. На Втором – Урай и 33 случая. На Третьем – Сургут и 31 случай.

На момент выявления у 185 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 25 – внебольничная пневмония, два человека болели без проявления симптомов.

В больничах Югры находится 135 пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое, 97 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии в округе умерли 1 803 человека, в том числе 9 – за последние сутки.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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