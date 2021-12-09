Группа «Бутырка» посвятила вору в законе песню и пообещала наведаться на его могилу

На прошедшем накануне концерте в Сургуте музыканты группы «Бутырка» посвятили песню вору в законе Владимиру Зятькову (Зятьку) и пообещали съездить к нему на могилу. Об этом сообщает агентство «СИА-Пресс». Память вора они почтили песней «Запах воска». Клавишник и автор песен «Бутырки» Олег Симонов признался, что Зятек всегда помогал им, когда они приезжали на Север. «Обязательно поедем в Ишим возложить цветы на могилу», – сказал музыкант.

Издание NEFT напоминает, что Владимир Зятьков, которого называли криминальным лидером Западной Сибири, погиб 9 сентября прошлого года на Черной речке в Сургуте. Ночью пьяный на катере он врезался в пришвартованную баржу. Помимо Зятькова, в инциденте на воде погибли еще три человека. Авторитета похоронили в Ишиме, откуда он родом, на похороны приехали тысячи человек, отмечает издание neft.ru.

Сургут, Елена Васильева

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