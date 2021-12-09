В Югре за неполный год выявлено 1600 фактов коррупции и 138 фактов взяточничества

В Югре за неполный 2021 год выявлено 1600 нарушений в области антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в отчете, подготовленном прокуратурой округа к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

По данным югорской прокуратуры, в текущем году прокурорами были выявлены нарушения при реализации национальных проектов, проведении закупочных процедур, использовании государственного и муниципального имущества, расходовании бюджетных средств, прохождении государственной и муниципальной службы, исполнении чиновниками обязанности по декларированию доходов, расходов и имущества и в других сферах.

«За истекший период 2021 года по результатам проверок уже выявлено свыше 1600 нарушений антикоррупционного законодательства, за совершение которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 450 должностных лиц. В связи с утратой доверия уволено 6 чиновников, не сообщивших о склонении их к совершению коррупционных нарушений и не принявших мер к урегулированию конфликта интересов. За нарушения, влекущие административную ответственность, наказано 75 лиц, размер взысканных с них штрафов превысил 5 млн рублей. По материалам надзорных мероприятий возбуждено 46 уголовных дел, предъявлен 31 иск о взыскании с коррупционеров 70 млн рублей», – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Кроме того, после вмешательства прокуроров в соответствие с действующим законодательством приведено почти 300 правовых актов и их проектов. По постановлениям прокуроров по ст. 19.28 КоАП РФ судами на 2 млн рублей оштрафовано 2 организации, наложены аресты на их имущество и счета.

Координация действий правоохранительных органов позволила выявить в текущем году 361 действий криминальной направленности, из которых 60 совершено в крупном и особо крупном размерах, отметили в прокуратуре. И добавили – задокументировано 138 фактов взяточничества. На сегодняшний день по ходатайствам следователей наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму почти 2,9 млрд рублей. Ущерб в размере свыше 430 млн рублей возмещен до направления уголовных дел в суд.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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