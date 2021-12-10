ХМАО: еще 8 человек умерли от ковида

На Ямале за минвушие сутки было выявлено еще 206 новых случаев короавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в округе было лабораторно подтверждено 91 914 случаев заболевания.

За минувшие сутки выявлено COVID-19 был подтвержден в 21 муниципалитете. Лидером по заболеваемости является Нижневартовск – 44 случая, на втором месте – Сургут и 36 случаев, на третьем – Ханты-Мансийск и 12 заболевших.

На момент выявления заболевания у 166 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 – пневмония, двое болели без проявления симптомов.

От последствий коронавируса в округе скончалось 1811 человек, в том числе 8 – за последние сутки.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»