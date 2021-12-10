В Сургуте подросток погиб, прогревая машину отца

В Сургуте 16-летний подросток погиб, прогревая автомобиль родителей. Инцидент произошел еще 8 декабря. Агентство «Муксун» сообщает подробности – отец мальчика был на вахте, именно он попросил сына отогреть машину. Подросток вышел из дома и запустил мотор.

Через некоторое время мать спустилась во двор и нашла сына в салоне автомобиля без сознания. Прибывшие на место сотрудники медицинской помощи и полицейские констатировали смерть

Следственный комитет Югры проводит проверку. По предварительным данным, подросток скончался от отравления угарным газом.

Сургут, Ольга Федорова

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