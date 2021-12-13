В Югре 92-летняя женщина через прокуратуру доказала, что она ветеран

В Югре 92-летняя женщина только с помощью прокуратуры смогла доказать, что она ветеран ВОВ.

Как сообщили РИА «Новый День» в надзорном органе, заявительница в 1941-1945 годах работала в муниципальном Стерлибашевском районе Республики Башкортостан, стаж работы составил более 6 месяцев. Она обратилась в органы социальной защиты за получением удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.

В выдаче удостоверения ей было отказано, ввиду отсутствия документального подтверждения факта работы в указанное время. В рамках прокурорской проверки было установлено, что заявительница действительно работала в военные годы и это свидетельствуют о наличии права на получение звания ветерана Великой Отечественной войны и получения соответствующего удостоверения.

Прокуратура направила в суд заявление об установлении юридического факта работы заявительницы в военные годы.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В настоящее время заявительница уже получила удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и может пользоваться предоставленными законодательством льготами.

Нягань, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»