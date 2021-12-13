В Сургуте в соцсетях бурно обсуждают мужчину, который катался по городу на собачьей упряжке

В Сургуте в соцсетях активно обсуждается видео, на котором мужчина передвигается по городу на собачьей упряжке. Запись появилась «ВКонтакте», и набрала несколько тысяч просмотров и десятки комментариев. Пользователи поделились на два лагеря, сообщает издание «Югра Ньюс».

Одних возмущает, что мужчина использует домашних питомцев как ездовых собак, другие считают что, на видео хаски, которых традиционно используют именно для езды и такие нагрузки для них только на пользу. На кадрах видно, что мужчина управляет тройкой собак, запряженных в специальную упряжку и сани.

«Дед мороз на санках? Или Санта Клаус? А ведь жалко псов», – пишет один из пользователей.

Другой иронично замечает:

«Ужас. Ездовых собак заставляют сани тащить. Представляете, я в деревне видел, как кошку заставляли мышей ловить, а коров вообще дергали за вымя, чтоб молоко получить. Издевательство».

Сургут, Елена Васильева

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