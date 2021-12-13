ХМАО: за сутки выявлено 198 случаев ковида

198 случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Всего с начала пандии в округе было лабораторно подтверждено 92 517 заражений.

По данным регионального оперштаба, инфекция за последние 24 часа была выявлена в 22 мунципалитетах. В основном случаи носят единичный характер. Лидерами по заболеваемости стали Нижневартовск и 40 новых случаев, Сургут – 34, Нефтеюганск – 14.

В больницах Югры находится 122 пациента, состояние которых врачи оценивают как тяжелое, 94 человека самостоятельно дышать не могут и подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки статистику летальности в Югре пополнили еще 9 человек. За весь период от COVID-19 округе умерли 1 843 человека.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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