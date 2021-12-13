В Югре мошенники обирают людей при помощи слова «Газпром»

Жительница Нефтеюганска вложила почти 2 млн в инвестиционную площадку мошенников, поверив, что она принадлежит «Газпрому».

Рекламу фишингового интернет-сайта, который аферисты называли «газпромовским», 52-летняя югорчанка увидела на «Ютубе». В видеоролике представитель фирмы рассказал, что можно легко и быстро получить дополнительный доход путем инвестирования.

Потерпевшая связалась с менеджером компании, чтобы попробовать себя в роли вкладчика. Мошенники выстроили довольно сложную схему обмана и общались с жертвами от лица финансовых аналитиков. Они даже связали доверчивую женщину с якобы разбогатевшими при помощи сайта клиентами, которые рассказали ей о прибыльности дела.

По инструкциям злоумышленников югорчанка перевела на их счета не только личные накопления, но и оформила кредиты. Общая сумма материального ущерба составила свыше 1 млн 966 тыс. рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Нефтеюганск, Ольга Федорова

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