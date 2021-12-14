ХМАО: 202 новых случая ковида выявлено за сутки, 8 человек – умерли

В ХМАО-Югре за минувшие сутки было выявлено 202 новых случая коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии в округе было лабораторно подтверждено 92 719 случаев ковида.

COVID-19 был выявлен накануне в 19 муниципалитетах. Наибольшее количество заразившихся – в Нижнвартовске, там заболело 48 человек. На втором месте – Сургут и 34 заболевших. На третьем месте Нефтеюганск и 22 заболевших.

На момент выявления у 166 человек были симптомы ОРВИ, 34 человека получили диагноз «внебольничная пневмония», 2 человека болели без проявления симптомов.

В Больницах Югры находится 115 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 92 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в округе умер от последствий ковида 1 851 человек, в том числе 8 попали в статистику летальности в последние сутки.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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