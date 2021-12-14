В Югре могут расселить опасные фенольные дома

Так называемые фенольные дома в Югре могут расселить. Об этом шла речь в ходе встречи губернатора Натальи Комаровой с замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрием Гордеевым, который прибыл в ХМАО с визитом.

Проблема для округа актуальная. Сейчас здесь насчитывается 235 домов с превышением предельно допустимой концентрации содержания фенола и формальдегида в конструкциях и материалах. Жить в них небезопасно, но до сих пор фенольные дома оставались вне действия программ по расселению, что замедляло процесс решения вопроса. Общая стоимость расселения проживающих в таких домах югорчан составляет 13,1 млрд рублей.

В ходе встречи с Натальей Комаровой Юрий Гордеев отметил, что в соответствии с поручением президента России сейчас идет обсуждение включения фенольных домов в программу второй очереди расселения ветхого, аварийного жилья.

Присутствовавшая на встрече депутат Госдумы от Югры Ольга Ануфриева подчеркнула, что «несправедливо не дать людям возможность переселиться из домов, которые фактически непригодны для проживания, но юридически таковыми не признаются». «Сейчас вопрос сдвинулся с мертвой точки, и, надеюсь, в ближайшее время мы получим и финансирование, и работающий механизм для решения этой проблемы», – резюмировала депутат.

Тюмень, Ольга Федорова

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