В Югре мигрантам запретили работать водителями автобусов и такси

На территории Югры ввели запрет на работу иностранцев в ряде отраслей. В 2022 году мигранты не смогут трудиться в сфере образования, производства детского питания и диетических пищевых продуктов, предоставления продуктов питания и напитков. Им также запрещено заниматься торговлей алкоголем и табаком. Кроме этого иностранные граждане не смогут работать водителями общественного транспорта и такси.

Соответствующее постановление 14 декабря подписала губернатор Наталья Комарова.

«Установить на 2022 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в ХМАО, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, – говорится в постановлении. – Хозяйствующим субъектам по видам экономической деятельности, указанным в пункте 1 настоящего постановления, привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением до 1 января 2022 года».

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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