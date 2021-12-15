ХМАО: за сутки выявлено 200 случаев коронавируса

В Югре за минвушие сутки вывлено еще 200 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии инфекция была лабораторно подтверждена у 92 919 человек.

По данным оперативного штаба Югры, COVID-19 был выявлен в 19 муниципалитетах, лидером по заболеваемости стали сразу два города – Нижневартовск и Сургут, там установлено по 48 заболевших. На втором месте Мегион и Урай и по 15 заболевших, соответственно. На третьем месте Нягань и 11 заболевших.

На момент выявления заболевания у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 – диагностирована внебольничная пневмония, два человека болели без появления симптомов.

В больницах Югры находится 111 пациентов, состояние которых врачи оценивают как тяжелое, 87 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки от COVID-19 в Югре скончалось 10 человек, за весь период пандемии – 1861.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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