В Югре возбудили уголовное дело в отношении вице-мэра

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы города Пыть-Ях Алексея Золотухина. Чиновник подозревается в превышение должностных полномочий.

В июне 2019 года подозреваемый принял решение о передаче земельного участка предпринимателю без проведения торгов. Общая площадь участка – более 40 тысяч кв.м., его кадастровая стоимость – 18 млн рублей. При этом Золотухин отдал его коммерсанту за 2,7 млн рублей, чем нанес бюджету муниципального образования ущерб на сумму свыше 15 млн рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в СУ СКР по ХМАО

Пыть-Ях, Ольга Федорова

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