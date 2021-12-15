В Югре хотят продать аэропорт, но не могут

Администрация Советского района ХМАО хотела продать свою долю в аэропорту «Советский».

За 7,8% в уставном капитале ООО «Аэропорт Советский» номинальной стоимостью чуть более 1 млн рублей муниципалитет планировал получить не менее 11,6 млн рублей (плюс шаг аукциона – 582 250 руб.).

Имущество было выставлено на торги, однако на них не было подано ни одной заявки. Основной собственник компании также не захотел выкупить актив.

Всего у ООО «Аэропорт Советский» три владельца. Кроме администрации района это ООО «Газпром трансгаз Югорск» (у него 86,3% доли номинальной стоимостью 12,1 млн руб.) и администрация Югорска (5,94% стоимостью 837,9 тыс. руб.).

Аэропорт осуществляет авиационное обслуживание населения Советского района, Югорска, предприятий и организаций нефтегазового комплекса, находящихся на территории Тюменской области. Искусственная взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда типа: Ту-154, Ил-76, Ту-134, Як-42 и классом ниже, а также, вертолеты всех типов.

Советский, Ольга Федорова

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