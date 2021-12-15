В Сургуте пенсионерка продавала антиваксерам поддельные справки

В Сургуте полицейские задержали пенсионерку, которая продавала антиваксерам фальшивые медицинские справки.

70-летняя женщина изготавливала поддельные выписки из протокола заседаний иммунологических медкомиссий, которые подтверждали наличие у получивших их граждан противопоказаний к вакцинации против коронавируса.

В квартире у пенсионерки полицейские нашли штампы, печати, штемпельные краски и оттиски. Все это было изъято вместе с принтерами, компьютерами, флешкартами и банковскими картами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Женщина находится под подпиской о невыезде, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Сургут, Ольга Федорова

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