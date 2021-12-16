В Сургуте в автомастерской взорвался баллон с газом. Пострадали 11 человек

ЧП в Сургуте – в одной из автомастерских взорвался баллон с газом, установленный на одной из машин, находившихся в ремонте.

Инцидент произошел 15 декабря 2021 года около 18 часов в помещении на ул. 30 лет Победы в результате несоблюдения техники безопасности произошла разгерметизация баллона с последующим взрывом. В результате происшествия обрушилась кровля здания, повреждены другие элементы конструкции& 11 человек, большинство из которых работники автомастерской, получили ожоги различной степени тяжести, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Сургут, Елена Васильева

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